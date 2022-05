La questione delle armi all'Ucraina arriva davanti al Copasir (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - "Io penso che sia opportuno mantenere la segretezza sulla lista delle armi, cosa che hanno fatto anche in altri Paesi, per una questione di sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a Sky Start nel giorno in cui Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene al Copasir sul terzo decreto interministeriale sull'invio di armamenti all'Ucraina. "In qualche misura" il Copasir "è un parlamento in piccolo: il Parlamento lo ha istituito con una legge di iniziativa parlamentare. Ciascuno di noi è espressione di un gruppo parlamentare, tutti i gruppi sono presenti nel comitato. È nostro compito rappresentare la nazione italiana nel suo complesso. Le decisioni che prendiamo le prendiamo all'unanimità, il Comitato risponde alla legge ... Leggi su agi (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - "Io penso che sia opportuno mantenere la segretezza sulla lista, cosa che hanno fatto anche in altri Paesi, per unadi sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente del, Adolfo Urso, a Sky Start nel giorno in cui Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene alsul terzo decreto interministeriale sull'invio di armamenti all'. "In qualche misura" il"è un parlamento in piccolo: il Parlamento lo ha istituito con una legge di iniziativa parlamentare. Ciascuno di noi è espressione di un gruppo parlamentare, tutti i gruppi sono presenti nel comitato. È nostro compito rappresentare la nazione italiana nel suo complesso. Le decisioni che prendiamo le prendiamo all'unanimità, il Comitato risponde alla legge ...

