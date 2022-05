Incentivi auto al via | ecco gli sconti modello per modello | come funzionano e quanto si risparmia

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - francescocosta : Oggi su Morning: il ritiro dei russi da Kharkiv; come distinguere la fuffa dalla sostanza sulle armi; gli incenerit… - NdrCcc : Infine, ancora una volta, regaliamo soldi a gente che può pensare di spenderne dai 17 ai 45mila per comprare una ma… - RRanixaa : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti alle famigl… -

Con i nuovie moto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il governo vuole dare 'una risposta concreta e molto attesa al settore automotive che sta ...... fino a 5.000 euro per le100% elettriche con di un mezzo inferiore alla classificazione Euro5. Anche se i listini potrebbero variare nelle prossime ore, proprio per l'arrivo degliche ...Il decreto che dà il via libera agli incentivi sull’acquisto di moto e scooter nuovi a basse emissioni (ma anche auto) sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativo. Per i concess ...CREMONA - Scatta da oggi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'operazione 'incentivi verdi' per le auto, che sarà subito operativa - con la possibilità di stipulare i contratti presso le ...