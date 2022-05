Incendio a Monterotondo, va a fuoco una fabbrica di vernici: fumo nero visibile a chilometri. Il Comune: “Chiudete le finestre” (Di lunedì 16 maggio 2022) Un vasto Incendio si è sviluppato in una fabbrica di vernici nella zona industriale di Monterotondo. Un’alta colonna di fumo si è alzata ed è visibile anche a chilometri di distanza, anche da alcuni quartieri di Roma. L’allarme è stato lanciato anche da alcuni cittadini via social. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile. Il Comune di Monterotondo ha diramato una nota in cui consiglia alla cittadinanza “massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine” e “di tenere chiuse le finestre delle abitazioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un vastosi è sviluppato in unadinella zona industriale di. Un’alta colonna disi è alzata ed èanche adi distanza, anche da alcuni quartieri di Roma. L’allarme è stato lanciato anche da alcuni cittadini via social. Sul posto squadre dei vigili del, carabinieri e Protezione civile. Ildiha diramato una nota in cui consiglia alla cittadinanza “massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine” e “di tenere chiuse ledelle abitazioni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

