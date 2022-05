Disinfestazione insetti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Cosa ricordate dell’estate scorsa? Un calore intenso, le notti dove non si riesce a ricordare e, soprattutto,e zanzare che vi hanno letteralmente divorato? Il problema degliin estate è una “costante”, cioè una caratteristica della bella stagione. Il caldo umido permette agli, quali le mosche, zanzare, scarafaggi e blatte, di trovare un clima perfetto per la loro proliferazione. Si ha una temperatura adatta per riprodursi, per ingrassare e per continuare a deporre le uova. Ci sono tanti metodi che si utilizzano per avere poi una qualche arma di difesa come ad esempio usare dellepiastrine, pesticidi oppure carta moschicida. Solo che qualsiasi prodotto usiate, alla fine dei conti, in estate andrete a spendere realmente tanto, perché questi prodotti si consumano, rischiate poi di diventare anche allergici e non ...