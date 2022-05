Con “Camera 209” Alessandra Amoroso riscopre la sua leggerezza (Di lunedì 16 maggio 2022) Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità” … ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio contenuto in “Camera 209” (Epic/Sony Music), il nuovo brano di Alessandra Amoroso fuori ora ovunque. Il brano, che è stato presentato ieri sera in anteprima live alla finale di Amici di Maria De Filippi, è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef econtiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo “Point of view”. Camera 209 e la tournée: l’estate di Alessandra Amoroso “Camera 209”, canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità” … ritrovarsi, riscoprire quella sanae quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio contenuto in “209” (Epic/Sony Music), il nuovo brano difuori ora ovunque. Il brano, che è stato presentato ieri sera in anteprima live alla finale di Amici di Maria De Filippi, è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef econtiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo “Point of view”.209 e la tournée: l’estate di209”, canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma ...

