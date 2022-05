Calciomercato Juve: si allontana il riscatto di Morata (Di lunedì 16 maggio 2022) . Considerati troppi i 35 milioni richiesti dall’Atletico Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere ancora una volta in Spagna. La Juve, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti per il riscatto nelle casse dell’Atletico Madrid. Così, come riportato da Matteo Moretto su Twitter, Morata potrebbe davvero lasciare la Juventus per la seconda volta in carriera e tornare in Spagna in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Considerati troppi i 35 milioni richiesti dall’Atletico Il futuro di Alvaropotrebbe essere ancora una volta in Spagna. La, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti per ilnelle casse dell’Atletico Madrid. Così, come riportato da Matteo Moretto su Twitter,potrebbe davvero lasciare lantus per la seconda volta in carriera e tornare in Spagna in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - SkySport : Juventus al lavoro per il grande ritorno di Paul Pogba #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #Pogba - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - FI69interista : @GiokerMusso @calciomercatoit I tifosi ... UNA !!! #Juve #Juventus #Dybala #Calciomercato - LALAZIOMIA : LIVE Juve-Lazio, le formazioni ufficiali: ci sono Dybala e Chiellini, fuori Szczesny e Pedro. Titolare Miretti -