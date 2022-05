Amici 21 | Alessandra Celentano profetica | aveva previsto tutto

Advertising

rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - roccofranciosa : Un bel pomeriggio a #Lavello ricco di tante #emozioni con gli #amici 'Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onl… - zazoomblog : Amici Alessandra Celentano umiliata: “E’ rimasta …” - #Amici #Alessandra #Celentano - PalermoRossella : RT @goddessrafferty: alessandra amoroso sarà sempre la mia vincitrice di amici preferita - BiasiErika : RT @goddessrafferty: alessandra amoroso sarà sempre la mia vincitrice di amici preferita -

...21 ci ha regalato grandi emozioni e un ballottaggio finale per il titolo di Vincitore2022 tra Luigi Strangis e Michele . Ebbene si alla fine è stata una finale all'insegna del duo...... la finale disorprende sia perché nessuno stavolta era certo su chi avrebbe vinto, sia ... contando anche sulla partecipazione straordinaria di una Big di casa nella scuola come...La maestra Alessandra Celentano aveva previsto tutto in merito alla finale di Amici 21. Le sue parole si sono rivelate profetiche.“Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità” … ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo o ...