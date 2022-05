17 maggio 1990: l’omosessualità non è una malattia mentale (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel docu-reality Cure me, I’am gay, il conduttore televisivo e medico britannico Christian Jessen ha incontrato John J. Smid per sottoporsi ad alcune delle cure che l’uomo ha promosso e sottoposto per anni a centinaia di uomini omosessuali. Chi è Smid è la storia stessa che ce lo insegna. Ex ministro del Tennessee, l’uomo ha contribuito alla nascita e alla diffusione di Love in Action, una delle più grandi organizzazioni mai create volte a far convertire, o meglio guarire, gli uomini gay attraverso tutta una serie di rimedi pensati per recuperare la propria eterosessualità. E no, se ve lo state chiedendo non si tratta della trama di un film kitsch, ma di un documentario che spalanca le sue porte a uno spaccato di vita vera che riguarda solo un brevissimo periodo inquietante di uno ben più ampio e drammatico che ha coinvolto tutti gli omosessuali. Persone considerate malate per ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel docu-reality Cure me, I’am gay, il conduttore televisivo e medico britannico Christian Jessen ha incontrato John J. Smid per sottoporsi ad alcune delle cure che l’uomo ha promosso e sottoposto per anni a centinaia di uomini omosessuali. Chi è Smid è la storia stessa che ce lo insegna. Ex ministro del Tennessee, l’uomo ha contribuito alla nascita e alla diffusione di Love in Action, una delle più grandi organizzazioni mai create volte a far convertire, o meglio guarire, gli uomini gay attraverso tutta una serie di rimedi pensati per recuperare la propria eterosessualità. E no, se ve lo state chiedendo non si tratta della trama di un film kitsch, ma di un documentario che spalanca le sue porte a uno spaccato di vita vera che riguarda solo un brevissimo periodo inquietante di uno ben più ampio e drammatico che ha coinvolto tutti gli omosessuali. Persone considerate malate per ...

