“Zanzare assassine” contro le malattie infettive I primi test

Leggi su formiche

(Di domenica 15 maggio 2022) A differenza di quanto si possa pensare, gli animali più pericolosi per l’uomo non sono gli squali o i leoni, ma le. Questi piccoli insetti provocano la morte di un milione di persone ogni anno e contagiano conpericolose altri 100 milioni. Esistono circa 3500 specie ma solo due sono capaci di trasmetterle. La Anopheles, per esempio, porta la malaria, e la Aedes aegypti invece trasmette dengue, chikunguña e zika. Per frenare la diffusione di queste, in Florida, Stati Uniti, si è sviluppato un curioso programma per liberaregeneticamente modificate, che combattono la propagazione delleportatrici di. L’obiettivo è che possano sostituire la popolazione locale di Aedes aegypti, fermando i focolai. Le prime sperimentazioni, guidate ...