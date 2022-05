Terribile incidente stradale in Toscana, morto un 36enne: lascia moglie e figlio (Di domenica 15 maggio 2022) Un Terribile incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 Maggio 2022 sulla Firenze-Pisa-Livorno. Un ragazzo di 36 anni, Jacopo Varriale, è deceduto dopo aver guidato contromano per diversi chilometri. Fatale lo scontro con un’altra vettura. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il nuotatore lascia moglie e figlio di un anno. L’intera comunità, sconvolta dalla notizia, si è stretta in un abbraccio virtuale intorno alla famiglia di Jacopo. Vediamo insieme cos’è successo nel cuore della notte.



