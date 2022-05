“Se Mertens rinnova?”, risposta a sorpresa di Spalletti! (Di domenica 15 maggio 2022) Luciano Spalletti al termine della partita tra Napoli e Genoa, vinta per 3-0 dagli azzurri, si è fermato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione della squadra e salutare il capitano Lorenzo Insigne, prossimo al trasferimento in Canada. Il tecnico azzurro, interrogato poi sul futuro di Dries Mertens, ha così risposto: “Mertens oltre alle qualità tecniche è bravissimo a fare gol. Gli si respira sulla pelle questo suo feeling con il fare gol, sono sensazioni ed attenzioni che gli permettono di andare a prendere il massimo premio. Io credo che come faceva Sarri si raccoglierebbe il massimo da lui come prima punta. Mertens, Napoli-Genoa Rimane? Credo di si, il Presidente ci ha parlato e ora bisognerà vedere. Ci sono alcuni aspetti anche economici da valutare e vedremo, ma lui è uno di quelli che si rimetterebbe subito ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Luciano Spalletti al termine della partita tra Napoli e Genoa, vinta per 3-0 dagli azzurri, si è fermato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione della squadra e salutare il capitano Lorenzo Insigne, prossimo al trasferimento in Canada. Il tecnico azzurro, interrogato poi sul futuro di Dries, ha così risposto: “oltre alle qualità tecniche è bravissimo a fare gol. Gli si respira sulla pelle questo suo feeling con il fare gol, sono sensazioni ed attenzioni che gli permettono di andare a prendere il massimo premio. Io credo che come faceva Sarri si raccoglierebbe il massimo da lui come prima punta., Napoli-Genoa Rimane? Credo di si, il Presidente ci ha parlato e ora bisognerà vedere. Ci sono alcuni aspetti anche economici da valutare e vedremo, ma lui è uno di quelli che si rimetterebbe subito ...

