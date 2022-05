Napoli-Genoa 3-0, pagelle / Il Mattonella Day, Insigne lascia da 24 non da 10 (Di domenica 15 maggio 2022) Le pagelle di Napoli-Genoa 3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Oggi è il Mattonella Day, Ilaria, e c’è pure l’apparizione di Santa Traversa che salva Ospinik e il Napule quando si era ancora sullo zero pari. Indi a graziarlo è lo scarsissimo Portanova, attaccante del povero Zena che retrocede in B soprattutto per mancanza di gol – 6 Nientedimeno che dovevamo aspettare l’addio di Insigne al Maradona per avere la porta inviolata e finalmente una vittoria in casa? – 6 DI LORENZO. L’Euroappuntato s’imbuca nel penalty della Riggiola e segna su respinta. Tutto vano, si ripete. Di Lorenzo offende a tutto spiano e crossa per la cabeza vincente della Maschera – 6,5 Mi mancava la solida discrezione di Di Lorenzo sulla fascia – 6,5 RRAHMANI. La sfuriata iniziale dei rossoblu dura mezz’ora e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Ledi3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Oggi è ilDay, Ilaria, e c’è pure l’apparizione di Santa Traversa che salva Ospinik e il Napule quando si era ancora sullo zero pari. Indi a graziarlo è lo scarsissimo Portanova, attaccante del povero Zena che retrocede in B soprattutto per mancanza di gol – 6 Nientedimeno che dovevamo aspettare l’addio dial Maradona per avere la porta inviolata e finalmente una vittoria in casa? – 6 DI LORENZO. L’Euroappuntato s’imbuca nel penalty della Riggiola e segna su respinta. Tutto vano, si ripete. Di Lorenzo offende a tutto spiano e crossa per la cabeza vincente della Maschera – 6,5 Mi mancava la solida discrezione di Di Lorenzo sulla fascia – 6,5 RRAHMANI. La sfuriata iniziale dei rossoblu dura mezz’ora e ...

