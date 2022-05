Milan-Atalanta 2-0, Pessina: “Sul primo gol c’è fallo netto su di me” (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Il primo gol è partito da un fallo netto su di me, non capisco come possano averlo valutato regolare anche al Var. Il Milan ha comunque meritato la vittoria, ma non capisco questo episodio”. Così Matteo Pessina è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Milan a San Siro. “Abbiamo avuto tanti problemi e infortuni nella seconda parte della stagione. Dovevamo fare prima i punti senza ridurci all’ultima giornata. L’obiettivo Europa rimane, e se non dovessimo centrarlo ripartiremo il prossimo anno per andare molto più in alto rispetto a oggi. I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e non manca mai l’occasione di sentire il loro calore. Oggi è stato fantastico giocare in un ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Ilgol è partito da unsu di me, non capisco come possano averlo valutato regolare anche al Var. Ilha comunque meritato la vittoria, ma non capisco questo episodio”. Così Matteoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della suacontro ila San Siro. “Abbiamo avuto tanti problemi e infortuni nella seconda parte della stagione. Dovevamo fare prima i punti senza ridurci all’ultima giornata. L’obiettivo Europa rimane, e se non dovessimo centrarlo ripartiremo il prossimo anno per andare molto più in alto rispetto a oggi. I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e non manca mai l’occasione di sentire il loro calore. Oggi è stato fantastico giocare in un ...

