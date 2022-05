Mara Venier di venerdì in prima serata con Domenica In Show (Di domenica 15 maggio 2022) Mara Venier durante la puntata odierna di Domenica In ha confermato un rumor che da tempo circolava in rete: la sua trasmissione Domenicale in prima serata. A discapito del nome scelto, Domenica In Show, il prime time non sarà trasmesso Domenica sera ma venerdì sera. Una serata evento fissata per il 27 di maggio. Uno speciale ideato per celebrare la chiusura di questa stagione di successo di Domenica In e perché no, valutare anche una reazione del pubblico. “Noi” – ha dichiarato oggi Mara Venier in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta – “Abbiamo la nostra prima serata il 27 maggio, la grande festa di ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022)durante la puntata odierna diIn ha confermato un rumor che da tempo circolava in rete: la sua trasmissionele in. A discapito del nome scelto,In, il prime time non sarà trasmessosera masera. Unaevento fissata per il 27 di maggio. Uno speciale ideato per celebrare la chiusura di questa stagione di successo diIn e perché no, valutare anche una reazione del pubblico. “Noi” – ha dichiarato oggiin collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta – “Abbiamo la nostrail 27 maggio, la grande festa di ...

