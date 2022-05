Lamborghini Miura SV | un gioiello durato solo un anno

Advertising

dagorosso : RT @alfamale87: Lamborghini Miura - 4343_6937 : RT @alfamale87: Lamborghini Miura - Heroica48 : @gCMG_Obv Lamborghini Miura. Art indeed. - S_Vahid1 : RT @alfamale87: Lamborghini Miura - edgardo_cjc : RT @alfamale87: Lamborghini Miura -

Everyeye Auto

Ed infatti non è passato inosservato nemmeno il commento di Elettrache ha nello specifico scritto ' Amore non mi sfidare ascolta eh te lo dico per davvero, ecco!". Adesso non ...Oltre a molte "memorabilia": una moto MV Agusta F4 LH44, una Ferrari 360 Challenge, una Citroën 2CV 4x4 Sahara e poiCountach 25Th,e Diablo. Curiosando nelle offerte del sito ... All'asta una delle 21 Lamborghini Miura SV destinata agli USA: è quella delle brochure! Elettra Lamborghini è la prima celebrità italiana ad aver posato per la realizzazione di una statua di cera per il Madame Tussauds Amsterdam. Ieri, mercoledì 11 maggio, l’opera è stata presentata alla ...Il museo olandese di Madame Tussauds ha appena presentato la statua di cera di Elettra Lamborghini che da settimana prossima sarà esposta presso la celebre galleria di Amsterdam nella sezione Musica, ...