Kiev | carte da gioco con i volti dei generali russi ricercati

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 maggio 2022) . L’iniziativa, voluta dal generale Zaluzhny, è per favorirne il riconoscimento L’esercito ucraino ha adottato una iniziativa singolare per permettere ai soldati ucraini di familiarizzare con ideie favorirne il riconoscimento. Come avevano fatto gli americani circa venti anni fa gli americani nel conflitto in Iraq, così l’esercito ucraino ha ricevuto dei mazzi dicon ideistampati. Gli americani, infatti, crearono il mazzo da poker Most-wanted iraqi per aiutare le truppe ad identificare i membri piùdel governo di Saddam Hussein durante l’invasione. Oggi, accade lo stesso per i. Leggi anche: BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS, A CHI TOCCA E COME OTTENERLO A dare ...