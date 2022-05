Internazionali d'Italia, trionfo Djokovic: battuto Tsitsipas in due set (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA - Prestazione incredibile di Novak Djokovic che al Foro Italico trionfa per la sesta volta in carriera negli Internazionali d'Italia battendo Stefanos Tsitsipas . Il numero 1 del ranking mondiale,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA - Prestazione incredibile di Novakche al Foro Italico trionfa per la sesta volta in carriera neglid'battendo Stefanos. Il numero 1 del ranking mondiale,...

