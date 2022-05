Graduatorie ATA 24 mesi | il modello H va ricompilato in caso di aggiornamento Chi ha diritto alla priorità nella scelta sede

(Di domenica 15 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio scadono i termini di presentazione delle domande per l'inserimento/delleATA 24. Si tratta delleutili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2022/23. L'articolo .

Per quali profili si può presentare domanda I concorsi sono finalizzati all'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai seguenti profili professionali: Area A Collaboratore scolastico Area As Addetto al ...Entro il 18 maggio 2022 è possibile inoltrare istanza per l'aggiornamento delle graduatorie ATA di prima fascia, 24 .... Verifica inoltro domanda Per verificare il corretto completamento dell'operazio ...