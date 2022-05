Corrmezz: per Insigne a Napoli passione, amore e odio. Per lui uno striscione della curva (Di domenica 15 maggio 2022) Sul Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava scrive dell’addio di Insigne e del suo percorso napoletano fatto di amore, passione ma anche di odio. Di critiche più o meno spinte. (…) Un ragazzo schivo e refrattario alle luci della ribalta che ha scelto di cambiare vita, ha deciso di esplorare l’America. Soldi, sicuramente tanti; qualità di vita migliore; pressioni dimezzate. La passione, la fede, la maglia sono però il prezzo altissimo che il capitano dovrà pagare. (…) La curva, quella che non lo ha mai tradito, mai fischiato e mai additato, gli dedicherà uno striscione con un messaggio d’amore forte, autentico. Quella contro il Genoa sarà l’ultimo di Insigne a Fuorigrotta con la maglia del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Sul Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava scrive dell’addio die del suo percorso napoletano fatto dima anche di. Di critiche più o meno spinte. (…) Un ragazzo schivo e refrattario alle luciribalta che ha scelto di cambiare vita, ha deciso di esplorare l’America. Soldi, sicuramente tanti; qualità di vita migliore; pressioni dimezzate. La, la fede, la maglia sono però il prezzo altissimo che il capitano dovrà pagare. (…) La, quella che non lo ha mai tradito, mai fischiato e mai additato, gli dedicherà unocon un messaggio d’forte, autentico. Quella contro il Genoa sarà l’ultimo dia Fuorigrotta con la maglia del ...

