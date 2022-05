Chiara Nasti: “Non mi vedono come mamma? In base a cosa? Rispondo che…” (Di domenica 15 maggio 2022) Le parole della modella: "Su sto fatto che alcune persone non mi vedono come mamma sinceramente non so cosa dire: in base a cosa?" Leggi su golssip (Di domenica 15 maggio 2022) Le parole della modella: "Su sto fatto che alcune persone non misinceramente non sodire: in?"

Advertising

Chiara_Nasti_94 : #Eurovision MALGIOGLIO CHE DICE CHE LA CANZONE FA SCHIFO! MA IO COSA MI STO PREDENDO! Un commentatore di parte è u… - markkaltagiron : RT @atrotnoc: chiara nasti è l’emblema di quanta gente stupida rendiamo famosa - Jes912 : Ma ancora che seguite Chiara Nasti? - lupolipa52 : @inga_fly Questa è Chiara Nasti. Compagna non di Zaniolo ma di Mattia Zaccagni della Lazio - MadMassara : @AlbertoIonna Chiara Nasti, famosa per essere stata con Zaniolo e ora per essere incinta di Zaccagni -