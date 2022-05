Cagliari-Inter, Inzaghi: “La squadra ha fatto una grandissima gara” (Di domenica 15 maggio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Cagliari-Inter, match della trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 3 a 1 contro il Cagliari, e valevole per la penultima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Unipol Domus ai microfoni di DAZN. Ci raccontate le emozioni vissute oggi dalla vittoria del Milan alla vostra? “Più che oggi, penso alle emozioni di mercoledì: abbiamo vinto un trofeo cui tenevamo tantissimo. Oggi andava fatta una partita seria, non era semplice dopo la vittoria del Milan ma abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo segnato tre gol e preso dei pali, abbiamo fatto bene e non era scontato contro un avversario che in casa ... Leggi su intermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Simonenel post partita di, match della trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 1 contro il, e valevole per la penultima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Unipol Domus ai microfoni di DAZN. Ci raccontate le emozioni vissute oggi dalla vittoria del Milan alla vostra? “Più che oggi, penso alle emozioni di mercoledì: abbiamo vinto un trofeo cui tenevamo tantissimo. Oggi andava fatta una partita seria, non era semplice dopo la vittoria del Milan ma abbiamouna grande partita. Abbiamo segnato tre gol e preso dei pali, abbiamobene e non era scontato contro un avversario che in casa ...

