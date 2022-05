Antonella Elia la gonna vola via | Le gambe fanno sognare (Di domenica 15 maggio 2022) La bellissima show-girl Antonella Elia ha pubblicato su Instagram una foto che ha immediatamente fatto impazzire i suoi fan. Passano gli anni ma Antonella Elia non sembra affatto accorgersene. La bellissima show-girl piemontese oggi appare più in forma che mai. Nata a Torino l’1 novembre del 1963, ha raggiunto un’immensa popolarità a partire dagli anni L'articolo Antonella Elia la gonna vola via Le gambe fanno sognare chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 15 maggio 2022) La bellissima show-girlha pubblicato su Instagram una foto che ha immediatamente fatto impazzire i suoi fan. Passano gli anni manon sembra affatto accorgersene. La bellissima show-girl piemontese oggi appare più in forma che mai. Nata a Torino l’1 novembre del 1963, ha raggiunto un’immensa popolarità a partire dagli anni L'articololavia Lechemusica.it.

Advertising

yummygiammy : la Svezia in realtà è Antonella Elia #Eurovision - notpetko : Antonella Elia sarai x sempre famosa #escita #eurovision - paynethetic : RT @ManuelHolmes_: Non sapevo che Antonella Elia fosse svedese. #Eurovision #ESCita - sunbathinonthem : RT @ManuelHolmes_: Non sapevo che Antonella Elia fosse svedese. #Eurovision #ESCita - ManuelHolmes_ : Non sapevo che Antonella Elia fosse svedese. #Eurovision #ESCita -