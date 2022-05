Allegri: 'Con la Lazio sarà il match di Dybala e Chiellini. Bonucci prossimo capitano della Juve' (Di domenica 15 maggio 2022) Come sta la Juve ? Per quelli che siamo stiamo bene. Con la Lazio sarà l'ultima partita in casa e dobbiamo onorarla al meglio. Poi è la festa di Giorgio Chiellini e l'ultima di Paulo Dybala . Dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) Come sta la? Per quelli che siamo stiamo bene. Con lal'ultima partita in casa e dobbiamo onorarla al meglio. Poi è la festa di Giorgioe l'ultima di Paulo. Dobbiamo ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Parleremo di mercato con la società appena finita la stagione, valutando a 360 gradi quello che è succes… - romeoagresti : #Allegri: “#Pogba? È un giocatore del Manchester United, non è ancora finita la stagione, con la società parleremo al termine dell’annata”. - GiovaAlbanese : Un turno di squalifica (e ammenda da 10 mila euro) per #Allegri, dopo l'espulsione rimediata nel corso di… - LUCanturino_24 : RT @Swaffle_7: Per chi parla di Di Maria e Pogba contro il progetto giovani vi dico la mia...il progetto giovani è morto e sepolto perché c… - LALAZIOMIA : Calcio, Allegri: 'Onorare la gara con la Lazio, è l'ultima di Chiellini e Dybala' - Cronachedi -