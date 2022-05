Ultime Notizie – Empoli-Salernitana 1-1. Venezia retrocesso in B (Di sabato 14 maggio 2022) La Salernitana pareggia ad Empoli 1-1 nell’anticipo della 37esima giornata di Serie A. Il pari condanna matematicamente il Venezia alla retrocessione in serie B. Con 25 punti contro i 31 dei campani, quart’ultimi, i veneti anche se vincessero le Ultime due partite potrebbero solo affiancarli, ma avendo gli scontri diretti a sfavore retrocederebbero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Lapareggia ad1-1 nell’anticipo della 37esima giornata di Serie A. Il pari condanna matematicamente ilalla retrocessione in serie B. Con 25 punti contro i 31 dei campani, quart’ultimi, i veneti anche se vincessero ledue partite potrebbero solo affiancarli, ma avendo gli scontri diretti a sfavore retrocederebbero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

