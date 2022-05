Ue: Tabacci, 'chi ne parlava come fosse gabbia ora in minoranza, basta ambiguità' (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stata l'Europa poveri noi…tutti quelli che parlavano di Europa come di una gabbia, dicendo che dovevamo uscire dall'euro, ora sono in minoranza schiacciante, come i no vax. Siamo in un tempo eccezionale, difficile, durissimo e non c'è bisogno di altre ambiguità su questo punto". Lo afferma all'Adnkronos Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Se non cistata l'Europa poveri noi…tutti quelli cheno di Europadi una, dicendo che dovevamo uscire dall'euro, ora sono inschiacciante,i no vax. Siamo in un tempo eccezionale, difficile, durissimo e non c'è bisogno di altresu questo punto". Lo afferma all'Adnkronos Bruno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica.

Advertising

melomelo1961 : 2)Tabacci porta ad esempio le parole terribili di Andreotti ?un colluso (si dice )con i mafiosi?Ma allora ascoltiam… - matteotti_g : RT @Fernando_Boccia: Ma io non riesco veramente a capire qual è il grosso problema di ZERBINI SCENDILETTO E STUOINI come floris o la merlin… - 73Orlando73 : RT @Fernando_Boccia: Ma io non riesco veramente a capire qual è il grosso problema di ZERBINI SCENDILETTO E STUOINI come floris o la merlin… - QuelloKeSbrocca : RT @Fernando_Boccia: Ma io non riesco veramente a capire qual è il grosso problema di ZERBINI SCENDILETTO E STUOINI come floris o la merlin… - SilvioBertilor3 : RT @Fernando_Boccia: Ma io non riesco veramente a capire qual è il grosso problema di ZERBINI SCENDILETTO E STUOINI come floris o la merlin… -