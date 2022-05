Traffico Roma del 14-05-2022 ore 11:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Tiburtina e via della Bufalotta code per Traffico intenso invece niente tra Casilina e da Appia intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale est terminati in anticipo i lavori sulla panoramica riaperto il tratto tra Piazzale Clodio via Trionfale proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra il raccordo e Castel di Decima verso Pomezia e tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione Roma riprese cinematografiche nel rione Campitelli è in via Garibaldi a Trastevere deviazioni anche per le linee bus 115 E 870 riaperte invece via dei Fori Imperiali e via del Teatro Marcello proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Tiburtina e via della Bufalotta code perintenso invece niente tra Casilina e da Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale est terminati in anticipo i lavori sulla panoramica riaperto il tratto tra Piazzale Clodio via Trionfale proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra il raccordo e Castel di Decima verso Pomezia e tra Castel di Decima e Spinaceto in direzioneriprese cinematografiche nel rione Campitelli è in via Garibaldi a Trastevere deviazioni anche per le linee bus 115 E 870 riaperte invece via dei Fori Imperiali e via del Teatro Marcello proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C ...

