Suprematista bianco spara al supermercato, uccide 10 persone e fa una diretta streaming (Di sabato 14 maggio 2022) E' entrato in un supermercato di Buffalo, nel nord dello stato di New York, con indosso un giubbotto antiproiettile e con un fucile AR - 15 e ha aperto il fuoco. Un gesto folle da parte di un 18enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) E' entrato in undi Buffalo, nel nord dello stato di New York, con indosso un giubbotto antiproiettile e con un fucile AR - 15 e ha aperto il fuoco. Un gesto folle da parte di un 18enne ...

Advertising

Corriere : Suprematista bianco di 18 anni apre il fuoco in un supermercato a Buffalo: almeno 8 le vittime - Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - LaVocediNewYork : ?? Sparatoria in un supermercato di #Buffalo: almeno 10 morti | Autore dell'attentato sarebbe un suprematista bianco… - acidaepungente : @MediasetTgcom24 Suprematista bianco? Cazzo eh? Il nuovo messia? - aleniggaz : RT @guidoolimpio: Strage in super market di Buffalo, per ora 8 morti (compreso sparatore). Primi elementi dicono che killer era suprematist… -