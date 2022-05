Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere (Di sabato 14 maggio 2022) Per una manovra sbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere a Roma rischiando di caderci dentro. L'autista di un furgone è riuscito a scendere dall'abitacolo nonostante la pericolosa posizione ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) Per unaunè rimasto insulrischiando di caderci dentro. L'autista di unè riuscito a scendere dall'abitacolo nonostante la pericolosa posizione ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere - leggoit : Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere - pirata_21 : Per un errore di manovra con la #Maserati rompe dei pezzi della scala di #trinitadeimonti. E meno male non aveva la… - AnsaSicilia : Manovra:fatta finanziaria ora governo deve recuperare 830mln. Aperto negoziato con Roma; tante norme, fondi a opera… - infoitinterno : Roma, con la Maserati danneggia la scalinata di Trinità dei Monti: il video della folle manovra -

Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere Per una manovra sbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere a Roma rischiando di caderci dentro. L'autista di un furgone è riuscito a scendere dall'abitacolo nonostante la pericolosa posizione nella ... Salernitana, undici metri di rimpianti A sei minuti dal termine, dal dischetto, l'ex Roma ha avuto il match point salvezza, sprecando l'... Manovra lenta, troppo spesso indirizzata per vie centrali e così non sono rimasti che i tentativi da ... leggo.it Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere Per una manovra sbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere a Roma rischiando di caderci dentro. L’autista di un furgone è riuscito a scendere ... Roma, furgone in bilico sul Tevere: salvato l'autista L’autista di un furgone è riuscito a scendere dall’abitacolo nonostante la pericolosa posizione nella quale era rimasto il suo mezzo dopo una manovra in retromarcia sotto Ponte Duca D'Aosta, quartiere ... Per unasbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere arischiando di caderci dentro. L'autista di un furgone è riuscito a scendere dall'abitacolo nonostante la pericolosa posizione nella ...A sei minuti dal termine, dal dischetto, l'exha avuto il match point salvezza, sprecando l'...lenta, troppo spesso indirizzata per vie centrali e così non sono rimasti che i tentativi da ... Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere Per una manovra sbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere a Roma rischiando di caderci dentro. L’autista di un furgone è riuscito a scendere ...L’autista di un furgone è riuscito a scendere dall’abitacolo nonostante la pericolosa posizione nella quale era rimasto il suo mezzo dopo una manovra in retromarcia sotto Ponte Duca D'Aosta, quartiere ...