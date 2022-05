Ritirata russa da Kharkiv, avanzata ferma in Donbass. Affondata un'altra nave (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la cacciata da Kiev, l’armata rossa ripiega anche dalla seconda città del Paese. Stallo sul fiume a Lugansk con mille caduti. Respinto con perdite l’assalto all’isola dei Serpenti Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la cacciata da Kiev, l’armata rossa ripiega anche dalla seconda città del Paese. Stallo sul fiume a Lugansk con mille caduti. Respinto con perdite l’assalto all’isola dei Serpenti

