Ostia | accusa un malore e muore | choc in spiaggia nel primo weekend della stagione estiva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 maggio 2022) Dramma questo pomeriggio addove un uomo, colto da, è morto mentre si trovava in. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo. Inutili purtroppo i tentativi di salvarlo: per lui non c’è stato nulla da fare.inadoggi 14 maggio L’uomo, sulla sessantina, di cui non sono disponibili le generalità al momento, si trovava insul litorale. Come tanti aveva deciso di regalarsi qualche ora di sole e relax considerando che proprio oggi, sabato 14 maggio, partiva labalneare sul litorale romano. Ad ogni modo sul posto, non appena scattato l’allarme, intorno alle 14.00, sono intervenuti i soccorsi ma nonostante i disperati tentativi di salvarla la persona è deceduta. Leggi anche: Trovato morto in ...