LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA | scatta la Q1! Valentino Rossi in pista

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Attendiamo i primi tempi del turno. Al comando c’è l’Audi #32 di WRT con Charles Weerts. 11mo posto perche al momento paga oltre 1 secondo dal campione in carica. Attendiamo una risposta da AMG. 15.08 Attendiamo i primi riscontri cronometrici. Mercedes è l’auto da battere, ma attenzione alle Audi. 15.05 Bandiera verde!la Q1 del GTWC Europe! 15.03 La leggenda del Motomondiale ha il chiaro intento di migliorare quanto fatto in quel di Brands Hatch quando finì fuori dalla Top10. La missione non è scontata, ma come sappiamo tutto può succedere nel GTWC Europe. 14.59 Mercedes ed Audi sono le favorite d’obbligo nel turno che ci apprestiamo a commentare. Akkodis ASP con le due AMG in classe PRO e l’auto #32 di WRT di Charles Weerts ...