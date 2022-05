(Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Il mio auspicio sarebbe che si andasse rapidamente a un impianto di tipo, perre glidaldi questi anni". Lo afferma all'Adnkronos Bruno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica, in merito alla nuova legge. "Ogni giorno che passa - fa notare- appare più evidente che i due schieramenti così come sono attualmente non tengono. Consentiamo al Paese di prendere fiato, senza farlo scivolare verso un sistema presidenziale, che non mi pare adatto". Per il sottosegretario "l'esperienza dell'elezione diretta dei presidenti delle Regioni non è stata brillante, ha evidenziato anzi un problema di ...

L. elettorale: Tabacci, 'serve proporzionale, libera elettori da falso bipolarismo' Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Il mio auspicio sarebbe che si andasse rapidamente a un impianto di tipo proporzionale, per liberare gli elettori dal falso bipolarismo di questi anni". Lo afferma all'A ...Il segretario dem Enrico Letta in tour nei comuni lombardi al voto per le ammistrative del 12 giugno: saranno un test per verificare le alleanze in vista ...