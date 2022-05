G7: "No frontiere imposte dalla Russia Finlandia nella Nato, Putin furioso (Di sabato 14 maggio 2022) La Finlandia è pronta ad entrare nella Nato. Helsinki accelera per un ingresso "senza indugio". Domenica la decisione, ma Stoltenberg assicura: "L'adesione sarà rapida" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 14 maggio 2022) Laè pronta ad entrare. Helsinki accelera per un ingresso "senza indugio". Domenica la decisione, ma Stoltenberg assicura: "L'adesione sarà rapida" Segui su affaritaliani.it

