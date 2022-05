Frank Sinatra: la morte e la strana tomba (Di sabato 14 maggio 2022) Francis Albert Sinatra, noto a tutti semplicemente come Frank Sinatra, è stato un cantante, attore, comico e conduttore televisivo statunitense di origine italiana. Con una carriera durata dagli anni ’30 fino alla definitiva uscita dalle scene il 26 ottobre 1996, viene considerato il più grande interprete di sempre, nonché uno dei personaggi più carismatici mai esistiti. Dopo una gloriosa vita piena di sconvolgenti avvenimenti (dalla travagliata vita sentimentale ai presunti legami con la mafia) si è spento la notte del 14 maggio 1998, alla soglia degli 83 anni. Frank Sinatra: le cause della morte Sinatra si contraddistinse sempre per la sua iconosciuta irrefrenabile personalità. Non lo avevano provato né i frenetici ritmi di lavoro a Las Vegas nei primi anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Francis Albert, noto a tutti semplicemente come, è stato un cantante, attore, comico e conduttore televisivo statunitense di origine italiana. Con una carriera durata dagli anni ’30 fino alla definitiva uscita dalle scene il 26 ottobre 1996, viene considerato il più grande interprete di sempre, nonché uno dei personaggi più carismatici mai esistiti. Dopo una gloriosa vita piena di sconvolgenti avvenimenti (dalla travagliata vita sentimentale ai presunti legami con la mafia) si è spento la notte del 14 maggio 1998, alla soglia degli 83 anni.: le cause dellasi contraddistinse sempre per la sua iconosciuta irrefrenabile personalità. Non lo avevano provato né i frenetici ritmi di lavoro a Las Vegas nei primi anni ...

Advertising

Piso181079 : RT @pilloledirock: il 14 maggio 1998 muore Frank Sinatra, “The Voice”. Sinatra nella sua carriera si è aggiudicato 11 Grammy Awards e l’Os… - Dida_ti : RT @ruggierofilann4: 24 ANNI FA MORIVA FRANK SINATRA. THE VOICE IL CANTANTE ITALO-AMERICANO PIU' GRANDE DEL SECOLO SCORSO.GRANDE AL CINEMA… - enz1946 : Frank Sinatra - My Way (Live At The Royal Festival Hall, London / 1970 /... - mcalcan : RT @pilloledirock: il 14 maggio 1998 muore Frank Sinatra, “The Voice”. Sinatra nella sua carriera si è aggiudicato 11 Grammy Awards e l’Os… - pilloledirock : il 14 maggio 1998 muore Frank Sinatra, “The Voice”. Sinatra nella sua carriera si è aggiudicato 11 Grammy Awards e… -