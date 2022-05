Fognini - Bolelli in semifinale del doppio (Di sabato 14 maggio 2022) Con Tsitsipas in semifinale a Roma approdano anche Zverev e Ruud: il tedesco, testa di serie numero 2, ha sconfitto Cristian Garin per 7 - 5 6 - 2 mentre Ruud ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov,... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Con Tsitsipas ina Roma approdano anche Zverev e Ruud: il tedesco, testa di serie numero 2, ha sconfitto Cristian Garin per 7 - 5 6 - 2 mentre Ruud ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov,...

Advertising

WeAreTennisITA : FOGNINI E BOLELLI IN SEMI ?? Abbiamo ancora italiani in gara al Foro Italico: il duo azzurro batte per 6-7 6-4 11-9… - infoitsport : Internazionali BNL d'Italia 2022, Fognini/Bolelli ai quarti del doppio senza giocare: Peralta/Skugor si ritirano - TuttoSuRoma : Internazionali #Roma: Zverev-Tsitsipas e Ruud-Djokovic le semifinali. Anche il doppio Bolelli-Fognini a un pas… - andreastoolbox : #E ora Fognini e Bolelli sognano la finale degli Internazionali - andreastoolbox : #Agli Internazionali di Roma brillano ancora i veterani: Fabio Fognini e Simone Bolelli in semifinale -