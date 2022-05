Cittadinanza: Meloni a Letta, 'voi vivete su un altro pianeta' (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag (Adnkronos) - “Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico Letta, non è l'Italia a restare indietro, siete voi che vivete su un altro pianeta ancora non ben identificato”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag (Adnkronos) - “Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico, non è l'Italia a restare indietro, siete voi chesu unancora non ben identificato”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

