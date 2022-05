Celtic Vigo vs Elche | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 maggio 2022) Il Celtacontinuerà a cercare un posto nella prima metà della classifica della Liga sabato 14 maggio, quando intratterrà l’. I padroni di casa si trovano a un punto dal Valencia, decimo posto, a due partite dalla fine, mentre i loro ospiti hanno bisogno di un massimo di un punto per confermare la loro sopravvivenza. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo essere sembrato pronto a essere coinvolto nella lotta per la sopravvivenza a metà della stagione della Liga, il Celtaha notevolmente migliorato le proprie fortune da metà dicembre. Un accumulo di 13 punti in un arco di ...