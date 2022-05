Blanco e Mahmood da brividi all' Eurovision Gli ucraini emozionano | Salvate Mariupol

(Di sabato 14 maggio 2022) Grande attesa per l'esibizione diall'song contest di Torino ma scatta anche l'allarme hacker per bloccare i voti all'Ucraina

Advertising

EurovisionRai : ???? Abbracciamoci forte sotto lo stesso cielo #Mahmood & #Blanco! @Mahmood_Music @Eurovision #Eurovision… - EurovisionRai : Stanno arrivando. @Mahmood_Music #BLANCO #Eurovision #Eurovision2022 #ESC2022 #ESCita #TheSoundOfBeauty - EurovisionRai : MANO SUL CUORE ????? @Mahmood_Music #Eurovision @Eurovision #TheSoundOfBeauty #ESCita #ESC2022 #Eurovision2022… - RebsDiary : RT @EurovisionRai: ???? The boys #Mahmood & #Blanco sono arrivati a Torino su una bici di diamanti ?? @Mahmood_Music #Eurovision @Eurovision… - JKIKIG4I : RT @EurovisionRai: Stanno arrivando. @Mahmood_Music #BLANCO #Eurovision #Eurovision2022 #ESC2022 #ESCita #TheSoundOfBeauty -

cantano all'Eurovision, il ballo sfrenato in sala stampa della delegazione italiana a Torino.A rappresentare l'Italia, ci sono in garacon "Brividi": negli ultimi giorni sono apparsi decisamente più a fuoco e concentrati rispetto alle prime prove, in cui erano apparsi ...Eurovision 2022, il Palaolimpico di Torino è esploso con Mahmood & Blanco. I vincitori di Sanremo hanno una versione rinnovata di 'Brividi' di grande impatto em ...TORINO, 14 MAG - L'attesa è finita: Mahmood e Blanco sono arrivati sul palco dell'Eurovision Song Contest con i loro Brividi. Pala Olimpico impazzito per i due cantanti che hanno emozionato il pubblic ...