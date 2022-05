Advertising

sportli26181512 : Bianchi stende il Perugia ai supplementari, Brescia in semifinale: Bianchi stende il Perugia ai supplementari, Bres… - Gazzetta_it : Bianchi stende il Perugia ai supplementari, Brescia in semifinale -

La Gazzetta dello Sport

Il Brescia soffre contro il Perugia e dopo centoventi minuti di equilibrio vince 3 - 2 e conquista le semifinali playoff grazie a, entrato al 105' e protagonista con assist e gol della rimonta nel momento decisivo del match. Al Rigamonti, non basta il gran cuore del Perugia, in vantaggio due volte con le reti di Kouan e ...La sua ultima partita con i 'crno - beli' (i neri -) del Partizan sarà in occasione della ... Salta il primo avversario e quando entra in area il secondo losenza troppi complimenti. Il ... Bianchi stende il Perugia ai supplementari, Brescia in semifinale La Centese sbanca Polinago con un rigore al 96’ e gli appenninici vengono agganciati dal Camposanto al 4° posto. Su un campo inzuppato dalla pioggia al 25’ ci prova Zanca di testa ma Brambilla è bravo ...Nella 36esima giornata del campionato di Serie D Girone D, la Folgore Caratese non va oltre l’1 a 1 contro il Desenzano Calvina. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti con il goal di Lo Faso, al sest ...