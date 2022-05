Bayern Monaco, Nagelsmann: “Lewandowski via? Sarebbe perdita importante” (Di sabato 14 maggio 2022) “Lewandowski via? Sarebbe una perdita importante per noi, il fatto che non voglia rinnovare sicuramente ci spinge a cercare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Comunque Robert ha un contratto sino al 2023, ma se andrà via cercheremo un nuovo centravanti”. Così Julian Nagelsmann sulla questione Robert Lewandowski, con l’attaccante polacco volenteroso di non prolungare ulteriormente il contratto che lo lega al Bayern Monaco. Dopo aver macinato record su record e trionfi tra le fila dei bavaresi, il calciatore ex Borussia Dortmund avrebbe intenzione di cambiare aria, sebbene la destinazione sia al momento ignota. Nagelsmann, in tutto ciò, seppur abbia evidenziato che Lewandowski ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “unaper noi, il fatto che non voglia rinnovare sicuramente ci spinge a cercare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Comunque Robert ha un contratto sino al 2023, ma se andràcercheremo un nuovo centravanti”. Così Juliansulla questione Robert, con l’attaccante polacco volenteroso di non prolungare ulteriormente il contratto che lo lega al. Dopo aver macinato record su record e trionfi tra le fila dei bavaresi, il calciatore ex Borussia Dortmund avrebbe intenzione di cambiare aria, sebbene la destinazione sia al momento ignota., in tutto ciò, seppur abbia evidenziato che...

