ATP Roma 2022, Tsitsipas rimonta Zverev e vola in finale: affronterà uno tra Djokovic e Ruud (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas è il primo finalista del Masters 1000 di Roma 2022. Dopo il successo contro l’azzurro Jannik Sinner, il greco (n.4 del seeding) sconfigge anche Alexander Zverev (testa di serie n.2) per 4-6 6-3 6-3 in due ore e 30 di gioco e conquista la dodicesima finale in carriera, la terza in un torneo di questo livello. Tsitsipas sfiderà in nell’ultimo atto della competizione uno tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: i due tennisti tengono senza problemi i rispettivi servizi e si arriva sul 3-3. Nel settimo game arriva la svolta del set: Zverev trova il break alla prima palla buona e sale sul 4-3. Il tedesco continua a non concedere chance nei suoi turni ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanosè il primo finalista del Masters 1000 di. Dopo il successo contro l’azzurro Jannik Sinner, il greco (n.4 del seeding) sconfigge anche Alexander(testa di serie n.2) per 4-6 6-3 6-3 in due ore e 30 di gioco e conquista la dodicesimain carriera, la terza in un torneo di questo livello.sfiderà in nell’ultimo atto della competizione uno tra il numero 1 al mondo Novake il norvegese Casper. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: i due tennisti tengono senza problemi i rispettivi servizi e si arriva sul 3-3. Nel settimo game arriva la svolta del set:trova il break alla prima palla buona e sale sul 4-3. Il tedesco continua a non concedere chance nei suoi turni ...

