Arcivescovo Kiev | 500 in fossa comune con colpo alla testa

"In una fossa comune recentemente hanno scoperto quasi 500 persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. Vuol dire che sono state assassinate in un modo crudele, nello stesso modo in ...

