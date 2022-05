WTA Roma 2022 | avanzano ai quarti Swiatek | Sabalenka e Sakkari Kasatkina elimina Badosa

(Di venerdì 13 maggio 2022) È terminata da poco un’altra bellissima giornata al WTA 1000 di. Sulla terra rossa italiana si sono disputati oggi tutti gli incontri valevoli per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano aiIga(testa di serie n.1), Aryna(n.3 del seeding) e Maria(testa di serie n.4). La polacca ha la meglio su Victoria Azarenka (n.16 del seeding) per 6-4 6-1, la bielorussa sconfigge la statunitense Jessica Pegula (testa di serie n.13) per 6-1 6-4 e la greca batte l’americana Cori Gauff (n.15 del seeding) per 6-4 7-5. Escono invece di scena la spagnola Paula(testa di serie n.2), superata dalla russa Daria(n.23 del ranking) con un doppio 6-4, e la ...

Colpo di scena agli Internazionali Bnl di tennis: Rafael Nadal, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Denis Shapovalov. Lo spagnolo è infatti stato battuto negli ottavi del Masters 1000 italiano per 1-6 7-5 6-2 da Denis Shapovalov.