WTA 1000 di Roma, crollano Badosa e Pegula: ecco chi gioca oggi (Di venerdì 13 maggio 2022) WTA 1000 di Roma, in una giornata densa di avvenimenti, arrivano le eliminazioni della statunitense Pegula per mano della Sabalenka e della Badosa battuta dalla russa Kasatkina. Nelle semifinali odierne, sono ben 4 le tenniste non presenti nella top ten della classifica WTA. Questo il programma della giornata. Jabeur contro Sakkari per entrare nella semifinale Ons Jabeur, vittoriosa nel WTA 1000 di Madrid la scorsa settimana, oggi sarà in campo al Foro Italico, opposta alla greca Sakkari, nel tentativo di centrare l’ingresso in semifinale. La tunisina, attuale numero 7 nella classifica WTA, ha iniziato il suo percorso nel WTA 1000 di Roma, battendo la rumena Cirstea per 6-0, 7-6. Nei 16esimi di finale, invece, la Jabeur è riuscita a superare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) WTAdi, in una giornata densa di avvenimenti, arrivano le eliminazioni della statunitenseper mano della Sabalenka e dellabattuta dalla russa Kasatkina. Nelle semifinali odierne, sono ben 4 le tenniste non presenti nella top ten della classifica WTA. Questo il programma della giornata. Jabeur contro Sakkari per entrare nella semifinale Ons Jabeur, vittoriosa nel WTAdi Madrid la scorsa settimana,sarà in campo al Foro Italico, opposta alla greca Sakkari, nel tentativo di centrare l’ingresso in semifinale. La tunisina, attuale numero 7 nella classifica WTA, ha iniziato il suo percorso nel WTAdi, battendo la rumena Cirstea per 6-0, 7-6. Nei 16esimi di finale, invece, la Jabeur è riuscita a superare ...

