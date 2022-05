Ultime Notizie – Pirata della strada travolge auto con a bordo i genitori di Cucchi (Di venerdì 13 maggio 2022) I genitori di Stefano Cucchi sono finiti in ospedale dopo che l’auto su cui viaggiavano lungo l’autostrada Roma-Civitavecchia è stata urtata. Il conducente del mezzo che ha provocato l’incidente è scappato. A raccontare il fatto la figlia Ilaria in un post su Facebook. “Un grosso veicolo Pirata questa mattina ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori mentre percorreva l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda – scrive Ilaria Cucchi – Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori. Sono in corso accertamenti medici ma per fortuna pare che mia madre si sia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Idi Stefanosono finiti in ospedale dopo che l’su cui viaggiavano lungo l’Roma-Civitavecchia è stata urtata. Il conducente del mezzo che ha provocato l’incidente è scappato. A raccontare il fatto la figlia Ilaria in un post su Facebook. “Un grosso veicoloquesta mattina ha urtato l’con ai mieimentre percorreva l’Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda – scrive Ilaria– Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I mieisono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori. Sono in corso accertamenti medici ma per fortuna pare che mia madre si sia ...

