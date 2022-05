Uccide un lupo con una trappola, anziano a processo: grazie a una donazione al Wwf patteggia la pena (Di venerdì 13 maggio 2022) ARCEVIA - Sei mesi, pena sospesa, 300 euro di multa e una donazione a favore del Wwf, grazie alla quale ha potuto ottenere le attenuanti. È la senrtenza patteggiata ieri dal gup Alberto Pallucchini ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 13 maggio 2022) ARCEVIA - Sei mesi,sospesa, 300 euro di multa e unaa favore del Wwf,alla quale ha potuto ottenere le attenuanti. È la senrtenzata ieri dal gup Alberto Pallucchini ...

Advertising

IosonoScala : @FrenkLoi @Stronza Il lupo diventa aggressivo solo se invadi il suo territorio e perché ti vede come una minaccia..… - FrenkLoi : @IosonoScala @Stronza Può essere un idea…ricordo che il lupo é sanguinario, non uccide solo per nutrirsi…quindi pur… -