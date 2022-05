Troppi errori di Kean: la Juve lo scarica, ecco dove andrà (Di venerdì 13 maggio 2022) Moise Kean è uno di quei giocatori che è stato sicuramente deludente in questa stagione, con la Juve che ormai lo ha del tutto scaricato. Per essere una squadra dalle grandi ambizioni e dai grandi sogni servono a tutti i costi dei giocatori che possano essere superiori rispetto alla media e soprattutto non si può acquistare il meno peggio sul mercato nel momento in cui viene ceduto da un giorno con l’altro un fenomeno di questi anni come Cristiano Ronaldo, con Moise Kean che ha come unica scusante il fatto di essere stato messo fin da subito in una situazione palesemente più grande di lui. Moise Kean Juventus (Ansa Foto)L’entusiasmo per il ritorno di Kean alla Juventus era abbastanza palpabile, nonostante certamente fosse arrivato nel momento più ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Moiseè uno di quei giocatori che è stato sicuramente deludente in questa stagione, con lache ormai lo ha del tuttoto. Per essere una squadra dalle grandi ambizioni e dai grandi sogni servono a tutti i costi dei giocatori che possano essere superiori rispetto alla media e soprattutto non si può acquistare il meno peggio sul mercato nel momento in cui viene ceduto da un giorno con l’altro un fenomeno di questi anni come Cristiano Ronaldo, con Moiseche ha come unica scusante il fatto di essere stato messo fin da subito in una situazione palesemente più grande di lui. Moisentus (Ansa Foto)L’entusiasmo per il ritorno diallantus era abbastanza palpabile, nonostante certamente fosse arrivato nel momento più ...

Advertising

sportface2016 : #Manganiello in serata no: fischia un rigore inesistente, ignora invece la spinta su #Barella e non vede che il 2-2… - Luca__Ferrari : @EleonoraEvi @AgencyGea Le suggerisco di cancellare il tweet e rifarlo. Ci sono troppi errori tutti in una volta. - Matt_Orlandi : @Deiana_Luca9 @paoloangeloRF @Francesca_FT @il_farmacista @AndreaPecchia1 @LaDialettica @darioricci1292… - ilariadituccio : RT @EdoardoMecca1: Per la prima volta dopo 11 anni la Juve chiude la stagione con zero titoli. Solo questo dovrebbe aiutarci a comprendere… - marina82854013 : RT @millywo: @matteosalvinimi Sul No Alle armi Vai fino in fondo a costo di far cadere il governo ??????????Cerca di riconquistare un po’ di vot… -