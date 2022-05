Ruud va spedito sul rosso | è semifinale

(Di venerdì 13 maggio 2022) "Penso che la terra sia la superficie dove mi trovo più a mio agio. Semplicemente mi piace lo sporco sulle scarpe e scivolare in giro per il campo". Casper, in poche frasi, ha riassunto ai ...

ha battuto oggi Shapovalov per la seconda volta in carriera, dopo avergli strappato il titolo esattamente un anno fa, ovviamente sulla terra, al '250' di Ginevra. "Mi piace lo spirito ...... dopo due set (6 - 3, 7 - 5) il norvegese Casper(numero 7 nel ranking). L'altro, ... lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina conquistai quarti liquidando il belga David Goffin per 6 - 4, ... Montecarlo: Rune pasticcia, Ruud ringrazia. Fritz passa in tre set su Cilic “Penso che la terra sia la superficie dove mi trovo più a mio agio. Semplicemente mi piace lo sporco sulle scarpe e scivolare in giro per il ...