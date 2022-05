Presto il prezzo di Disney+ potrebbe salire ancora (Di venerdì 13 maggio 2022) Se gli abbonati di Netflix sono in calo non si può dire altrettanto di Disney+, il cui bacino di utenza continua ad espandersi in modo esponenziale. Nel Q1 2022, la piattaforma di streaming di Disney ha visto un incremento di ulteriori 7,9 milioni di iscritti, per un totale di circa 87,6 milioni, cui bisogna aggiungere gli altri 50,1 milioni di abbonati a Disney+ Hotstar. Come riportato da ‘cnet.com‘, gli iscritti continuano a salire, ma non i risultati finanziari: la perdita operativa è in aumento per via degli enormi costi relativi alla produzione dei contenuti, oltre che alle spese per la pubblicità e per le infrastrutture tecnologiche. Inutile dirvi che, visto l’andazzo, gli utenti finali possono aspettarsi un altro aumento di prezzo del loro abbonamento. L’unico finora applicato risale all’anno scorso (da 6,99 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Se gli abbonati di Netflix sono in calo non si può dire altrettanto di, il cui bacino di utenza continua ad espandersi in modo esponenziale. Nel Q1 2022, la piattaforma di streaming di Disney ha visto un incremento di ulteriori 7,9 milioni di iscritti, per un totale di circa 87,6 milioni, cui bisogna aggiungere gli altri 50,1 milioni di abbonati aHotstar. Come riportato da ‘cnet.com‘, gli iscritti continuano a, ma non i risultati finanziari: la perdita operativa è in aumento per via degli enormi costi relativi alla produzione dei contenuti, oltre che alle spese per la pubblicità e per le infrastrutture tecnologiche. Inutile dirvi che, visto l’andazzo, gli utenti finali possono aspettarsi un altro aumento didel loro abbonamento. L’unico finora applicato risale all’anno scorso (da 6,99 ...

