Mozzarella bufala campana Dop e vino | al via il primo corso sull' abbinamento

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Quale vino abbinare alla Mozzarella di bufala campana Dop? Per risolvere il classico dilemma, la risposta è innanzitutto conoscere e studiare. Per questo, il Consorzio di Tutela Mozzarella di bufala campana Dop ha promosso 'bufala & Wine in Love', il primo corso di formazione per Mozzarella-lovers dedicato al matrimonio perfetto tra bufala Dop e vini, in programma il 19 e 20 maggio nella sede delle Cavallerizze all'interno della Reggia di Caserta. Due giornate per imparare a degustare e abbinare la Mozzarella di bufala campana Dop con le principali eccellenze del mondo vinicolo.

